المصدر: الإمارات اليوم

مصير

مصير لاعبَين أجنبيين بأحد أندية دوري المحترفين لايزال غامضاً رغم أن لدى كل منهما عقداً سارياً مع ناديه الذي لم يكشف بدوره عن أي تفاصيل بشأن إعارتهما من عدمه.

زيارة

سجّل المدير التنفيذي لنادي إياكس الهولندي وحارس مرمى هولندا سابقاً إدوين فان دير سار زيارة إلى نادي الشارقة في إطار الشراكة الفنية بين الناديين في أكاديمية كرة القدم.

رواتب

اعتبر مدرب لنادٍ في دوري الدرجة الأولى أن أي نتيجة سلبية تصادف الفريق في الجولة المقبلة يعود سببها للتأخر في صرف المستحقات المالية للاعبين، متمنياً أن يتم تجاوز ذلك بشكل سريع.

لائحة

طالب إداري في إحدى الألعاب الفردية بسنّ لوائح تنظم انتقال اللاعبين بين الأندية وبما يسهم في دعم نجاحها، خصوصاً في الألعاب الأولمبية، للحفاظ على تركيز اللاعبين الموهوبين بحيث تتوجه عقليتهم إلى الإنجاز، وليس للعقود المالية.

عرض

قال والد لاعب مميز في أحد فرق المراحل العمرية لنادٍ محترف، إن ابنه تلقى عرضاً بمميزات كبيرة من نادٍ غير ناديه الحالي دون علمه (الوالد)، مبيناً أن ابنه مازال صغيراً ولا يقدر هذه الأمور، متمنياً أن يكون ذلك عبر أولياء الأمور مستقبلاً لكي لا يتأثر الولد بالإغراءات.

رابطة

استغرب إداري في نادٍ بالدرجة الأولى عدم وجود رابطة تدير شؤون مسابقات الهواة، قائلاً إن دوري المحترفين 14 فريقاً وتديره رابطة، بينما دوري الدرجة الأولى 15 فريقاً ولا يحظى برابطة مماثلة.

«تويتر»

فوجئ عضو مجلس إدارة في أحد الأندية، بمتابعة حسابه الشخصي في «تويتر» من عدد كبير من المغردين من البرازيل، بعدما تم تداول أن ناديه ينوي تغيير أحد اللاعبين الأجانب، إلى جانب قيامه بإعادة نشر تغريدة من الدوري البرازيلي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن معظم المتابعات من وكلاء لاعبين.

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