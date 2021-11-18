«الجري على شارع الشيخ زايد» أبرز فعاليات الأسبوع الختامي لـ «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشهد الأسبوع الختامي من الدورة الخامسة لـ«تحدي دبي للياقة»، العديد من الفعاليات المميزة والمتعددة في مختلف أنحاء دبي، أبرزها «تحدي دبي للجري»، الذي يعود إلى شارع الشيخ زايد مجدداً في 26 الجاري، ليحوله إلى مضمار جري ضخم للعدائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

ويتضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة»، في أسبوعه الختامي، طيفاً متنوعاً من الأنشطة التي تشمل حصص رقص Riverdance، وورشاً رياضية للأطفال، ورياضة ملاكمة السبارينغ (Sparring)، وكرة القدم، وجلسات يوغا وقت غروب الشمس، إضافة إلى عودة سباق السباحة The Beach Swim إلى مساكن شاطئ جميرا (JBR)، الذي يقدم تحديات ممتعة للمشاركين من كا الأعمار. ويقام العديد من المنافسات في مراكز اللياقة الثمانية المحددة، إلى جانب ثلاث قرى مخصصة لأنشطة التحدي.

• أنشطة عدة تستضيفها مراكز اللياقة الثمانية وثلاثة قرى مخصصة لفعاليات «تحدي اللياقة».

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