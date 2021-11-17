دبي تستضيف بطولة غولف مخصصة لـ"أصحاب الهمم"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقيمت اليوم ورشة تدريبية في عقارات جميرا للجولف بحضور عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، والسيد/ توني بينيت رئيس الاتحاد الأوروبي للغولف من أصحاب الهمم، وعلى هامش الورشة أعلن اتحاد الإمارات للجولف عن شراكة عمل مستقبلية تجمع اتحاد الإمارات للغولف واتحاد الاتحاد الأوروبي للجولف من أصحاب الهمم، يتبع هذا التعاون إقامة عدد من المنافسات والبطولات تستضيفها الإمارات في السنوات القليلة المقبلة تدعم لاعبي الجولف من أصحاب الهمم، وذلك تأكيدا لجهود دولة الإمارات الرائدة لدعم جميع فئات المجتمع.

وفي هذا السياق أعلنت الجولة الأوروبية للغولف عن انطلاق منافسات بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، التي تضم 8 لاعبين، وتستضيفها دبي في ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف يومي الجمعة والسبت، تقام بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم تزامنا مع فعاليات بطولة دي بي ورلد للغولف التي تمثل انتهاء موسم الجولة الأوروبية 2021 وانتهاء "موسم السباق إلى دبي" ضمن سلسلة رولكس، والتي تقام في ملعب الأرض في ملاعب جميرا للغولف في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وتقام المنافسات في دبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للغولف "لأصحاب الهمم" الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، ويطلق عليها مسمى "نهائي دبي"، وتتكون البطولة من جولتين يضم مسارها 36 حفرة، وتجمع نخبة من أبطال الغولف الذين واجهوا مشاكل بدنية منعتهم من ممارسة الغولف بشكل احترافي، وأبرزهم الإنجليزي كيب بوبيرت المصنف الأول عالميا، الأيرلندي بريندان لولور المصنف رقم 2 عالميا، الأمريكي كريس بيجينز المصنف الرابع عالميا، والكندي كورتيس باركلي المصنف السابع عالميا، والإيطالي توماسو بيرينو المصنف الثامن عالميا، والبلجيكي آدم وهبي المصنف 16عالميا، والإنجليزي مايك براون المصنف 19 عالميا، والسويدي فيليكس نورمان المصنف 25 عالميا.

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