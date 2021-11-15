«عمومية» الأولمبي الآسيوي في دبي الأحد المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأحد المقبل، بفندق هيلتون الحبتور في دبي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية، ويسبقها بيوم واحد اجتماع المكتب التنفيذي الـ76 للمجلس. وقالت اللجنة الأولمبية الإماراتية في بيان أمس: «إن جدول أعمال الجمعية العمومية سيستعرض أبرز المستجدات في ما يخص أربع دورات آسيوية، هي: (هانغتشو 2022)، (آيتشي-ناغويا 2026)، (الدوحة 2030)، و(الرياض 2034)». ويستعرض الحضور تقارير اللجان المنظمة لدورتَي الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري في تايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بمدينة شانتو الصينية، كما ستقدم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب، “طشقند 2025”، عرضاً عن آخر استعداداتها للاستضافة.

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