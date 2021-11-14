دبي تستضيف اجتماعاً رياضياً مهماً الأحد المقبل

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

تنطلق أعمال الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأحد المقبل، بفندق هيلتون الحبتور في دبي بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية بعضها يشارك عبر تقنية الاتصال المرئي، ويسبقها بيوم واحد اجتماع المكتب التنفيذي الـ 76 للمجلس.

وقالت اللجنة الأولمبية الإماراتية في بيان أمس: "إن جدول أعمال الجمعية العمومية سيستعرض أبرز المستجدات فيما يخص أربع دورات آسيوية هي: (هانغتشو 2022)، (آيتشي-ناغويا 2026)، (الدوحة 2030)، و(الرياض 2034)".

ويستعرض الحضور تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري في تايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة بمدينة شانتو الصينية.

كما ستقدم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب المقررة بطشقند في أوزبكستان عام 2025 عرضا عن آخر استعداداتها للاستضافة.



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