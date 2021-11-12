أول سباق للدراجات الجبلية يقام اليوم في رأس الخيمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

ينظم اتحاد الدراجات، صباح اليوم، أول سباق للدراجات الجبلية، بالتعاون مع شركة «سوبر سبورت» في منطقة شوكة برأس الخيمة، لمسافة 7.5 كيلومترات، وهو سباق ضد الساعة فردي، للرجال والإناث (كبار وشباب)، وهو الأول من نوعه الذي يقوم الاتحاد بتنظيمه، ويتكون من ثلاث دورات في المنطقة الجبلية، كل دورة بمسافة 2.5 كلم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الاتحاد حرص على تنظيم هذا السباق لزيادة المشاركة في مختلف منافسات الدراجات، واتساع قاعدة المشاركين، خصوصاً بعد الوجود للمرة الأولى في البطولة العربية بهذه المنافسات مع منتخب الكبار، وأكد أن الاتحاد ينتظر مشاركة فعالة من مختلف فئات المجتمع في سباق اليوم، حيث وصل عدد المسجلين في السباق حتى أول من أمس إلى ما يقرب من 100 مشارك. وتضم فئات السباق (رجال وإناث) 40 سنة وأكبر، وتحت الـ40 عاماً أيضاً، إضافة إلى فئة الشباب من 14-18 سنة (أولاد وبنات). وأشار الدوخي إلى أن الاتحاد سينظم غداً أيضاً بطولة رأس الخيمة للطريق لمسافة 48 كم في جبل جيس وصعود الجبل.

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