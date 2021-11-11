9 بطولات دولية في أيام بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم تسع بطولات دولية خلال الأيام التسعة المقبلة، من بين 29 فعالية رياضية تنافسية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال بيان صحافي: «ستكون أولى البطولات الدولية، بطولة دبي العالمية للغولف التي تقام اليوم على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار».

كما تتصدر المباراة النهائية من بطولة (كأس العالم للكريكت تي 20) قائمة الفعاليات التي يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية يوم الأحد المقبل.

وتتواصل منافسات أكبر بطولات العالم للبولينغ التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، والتي تتضمن ثلاث فئات تمثل كل فئة منها بطولة عالم، وهي السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ للفئات العمرية من 5 إلى 65 عاماً.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه خلال الفترة من 16 إلى 21 الجاري. وتنطلق يوم 19 الجاري تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرغبي – جنوب إفريقيا 2022، على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتتواصل منافسات البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي يشارك فيها 150 لاعباً، وتقام منافساتها في جمعية الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتقام بطولة فزاع الدولية السابعة للبوتشيا لأصحاب الهمم خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر في نادي دبي لأصحاب الهمم.

كما تستضيف دبي تصفيات آسيا وإفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للبادل تنس خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في مجمع ند الشبا الرياضي، وتقام بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر.

وتشهد دبي سباق الجري على الشاطئ الذي يقام في الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل على شاطئ الغروب (سنست بيتش) مقابل حديقة أم سقيم، ويشارك فيه أكثر من 1000 شخص يتنافسون على مسافات 7 كلم و3 كلم والجري العائلي لمسافة 1.8 كيلومتر، وتقام بطولة تحدي الوحل في وادي هاب بمنطقة حتا يوم السبت.

كما تقام العديد من الفعاليات الأخرى في كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الإيقاعي، والجري، والدراجات الهوائية، والبولو، والبادل تنس، والشطرنج، والرياضات المائية.

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