دورة الحكام.. أولى فعاليات مونديال الكاراتيه اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم، أولى فعاليات بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، وتقام منافساتها بمجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وستكون أولى الفعاليات العديدة التي تتضمنها البطولة دورة للحكام تقام بفندق موفمبيك غراند دبي، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاثة أيام متتالية حيث ستختتم يوم السبت المقبل بمشاركة 280 حكماً من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، وسيحاضر فيها مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لضمان الجاهزية التامة للحكام في البطولة وشرح أحدث التعديلات ومتطلبات التحكيم الذي يعد ركناً أساسياً لإنجاح البطولة، وشهد أمس، في فندق البطولة تسجيل الحكام المشاركين في الدورة وإبلاغهم ببرنامج الدورة.

وقال بيان صحافي: «ستشهد البطولة أيضاً تنظيم دورة فنية خاصة بالمدربين تتضمنها اختبارات لمدربي (الكاتا)، وهي العروض الفردية والجماعية التي تتميز بها اللعبة وتتضمن أجمل حركاتها وتشرح قصص وأساليب القتال، وكذلك لمدربي (الكوميتيه)، وهي المنافسات الفردية بين اللاعبين في (القتال)، وكذلك تشهد البطولة اجتماع اللجنة الفنية بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي ومن اتحاد الإمارات للعبة».

كما ستشهد البطولة قبل يوم من انطلاق منافساتها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه يوم الاثنين المقبل، والذي سيعقد برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإسباني انطونيو اسبينوس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه اللواء م ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

وعلى صعيد المنافسات ستكون الانطلاقة في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في الصالة الرئيسة لمجمع حمدان الرياضي بمشاركة 1054 لاعباً ولاعبة، يمثلون 117 دولة من بينها 15 دولة عربية، هي: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومصر والعراق والأردن ولبنان وسورية وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب.

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