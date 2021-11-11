بن بدر: تعاقدات نادي الإمارات أكبر من القيمة السوقية.. «الوضع كارثي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات خالد بن بدر، إنه لا يتحمل شخصياً سوء النتائج التي يتعرض لها فريق الإمارات منذ بداية الدوري، بسبب عدم وجوده في أي قرار أو اجتماع خاص باختيار اللاعبين أو المدرب، مشيراً إلى أن كل اللاعبين الأجانب والمدرب تعاقد معهم النادي بقيمة أكبر من قيمتهم السوقية، ما يجعل من الصعب إعفاءهم من المهمة أو البحث عن بديل، مشدداً في الوقت نفسه على أن حكومة رأس الخيمة لم تتأخر عن دعم النادي.

وكان مجلس إدارة الإمارات قد شهد ثلاث استقالات حتى الآن تقدم بها الأعضاء باسم الشامسي، وسعيد مصبح، وخليل الطويل «مشرف الفريق الأول»، على خلفية تلقي الفريق تسع هزائم متتالية في دوري أدنوك للمحترفين، والبقاء بالمركز الأخير على لائحة الترتيب دون أي نقاط في سابقة لم تحدث في تاريخ النادي.

وقال خالد بن بدر لـ«الإمارات اليوم»: «للأسف حاولت التواصل مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والجلوس معاً ولكن دون نتيجة، وبعد كل خسارة يتعرض لها الفريق أطلب من مجلس الإدارة الاجتماع لبحث أسباب الهزائم، ولكن دون رد، ورفضت تقديم استقالتي لأنني لاأزال على أمل أن يحدث تغيير في الفترة المقبلة وخلال الانتقالات الشتوية من أجل انتشال الفريق».

وأضاف: «لو كنت مسؤولاً عن هذه النتائج السلبية لتقدمت باستقالتي منذ أربع أو خمس مباريات لأترك المجال لغيري، ولكن الإصرار على الخطأ هو سبب أزمة الفريق، قبل أن أكون عضو مجلس إدارة أنا مشجع للنادي وصوت الجمهور داخل المجلس، الجمهور يصرخ من الخارج، وأنا من الداخل ولكن دون نتيجة حتى الآن، كل ما يحدث خطأ من بداية الموسم، وطالبت تغيير المدرب، وثلاثة لاعبين على الأقل ولكن قيل لي لو معك أموال ادفع لاستبدال اللاعبين، لماذا أنا أدفع؟ أنا لم أختر أي لاعب ولست مسؤولاً عن الاختيار، ومن قام باختيارهم يتحمل نتيجة اختياراته».

وتابع بن بدر: «تعاقد النادي مع اللاعبين الأجانب والمدرب بمبالغ مرتفعة جداً، لذلك لا يمكن استبدالهم.. تسع مباريات سجل فيها الفريق أربعة أهداف فقط أي أن الفريق يلعب من دون أجانب في الأساس، من المسؤول عن ذلك؟ أعتقد أن الوضع أصبح صعباً وكارثياً ويصعب تعديله».

واختتم: «إذا كان من الصعب على مجلس الإدارة تغيير المدرب بسبب القيمة المالية المرتفعة، يجب على المدرب أن يشعر بذلك من نفسه وأن يستقيل، ويجب التعاقد مع ثلاثة لاعبين على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية بأي شكل، في محاولة لانتشال الفريق من الهبوط، وطالبت التدخل ولكن للأسف قيل لي النادي ليس كرة قدم فقط وهذه حال النادي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news