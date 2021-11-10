9 بطولات دولية في مختلف الألعاب في 9 أيام بدبي

المصدر: الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 9 بطولات دولية خلال الأيام التسعة المقبلة، وذلك من بين 29 فعالية رياضية تنافسية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف أرجاء دبي، والتي تجذب الآلاف من المتابعين في موقع المنافسات والملايين من المشاهدين عبر القنوات الرياضية المختلفة. وستكون أولى البطولات الدولية، بطولة دبي العالمية للغولف التي تقام اليوم على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، وهي مصنفة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للجولف التي تعد أقوى البطولات العالمية، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي.

كما تتصدر المباراة النهائية من بطولة (كأس العالم للكريكت تي 20) قائمة الفعاليات خلال الأسبوع المقبل، والتي يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية يوم الأحد 14 نوفمبر، ويتابع منافسات كأس العالم للكريكت أكثر من مليار مشاهد وتبث منافساتها 300 قناة في أكثر من 200 دولة.

وتتواصل منافسات أكبر بطولات العالم للبولينغ التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه الأكبر من نوعها في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه، خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، وتنطلق السبت 19 نوفمبر تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرجبي – جنوب إفريقيا 2022، ويتنافس فيها 8 منتخبات للرجال وللنساء على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتتواصل منافسات البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي يشارك فيها 150 لاعب من 14 دولة، كما تستضيف دبي تصفيات آسيا وأفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للبادل تنس من 11 إلى 13 نوفمبر في مجمع ند الشبا الرياضي، ويشارك فيها أول منتخب إماراتي للبادل تنس، وتقام بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر، التي تقام مقر اتحاد الإمارات للبليارد والسنوكر خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر. وتشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات التنافسية التي يشارك فيها الآلاف من عشاق الرياضة والنشاط البدني، وتجتذب مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار.

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