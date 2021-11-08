دبي تحتفي بنجوم العالم في كرة القدم الشاطئية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

سيد مصطفى À دبياحتفت أسرة كرة القدم الشاطئية العالمية بإنجازات نجومها من اللاعبين والمدربين والمدن المستضيفة لبطولات كرة القدم الشاطئية لعام 2021، وذلك على هامش ختام منافسات النسخة الـ10 من بطولة القارات، التي اختتمت منافساتها أول من أمس على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجرت احتفالية كبرى في دبي للإعلان عن الفائزين وتكريمهم، بحضور كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، علي عمر، وبحضور نخبة من أبرز الرياضيين في كرة القدم الشاطئية حول العالم.

واختير الياباني أوزو موريرا أفضل لاعب كرة قدم شاطئية في العالم، والبريطانية مولي كلارك أفضل لاعبة، والسنغالي راؤول ميندي أفضل لاعب صاعد، ونال السويسري إليوت مونود جائزة أفضل حارس مرمى، والروسي مايكل ليخاشيف أفضل مدرب، ونال المولدوفي نيكولاي إجنات جائزة أفضل هدف في العالم، وحازت روسيا جائزة أفضل مدنية منظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2021.

كما تم تكريم فريق الأحلام، الذي يضم أفضل خمسة لاعبين في العالم وقع الاختيار عليهم وفق تصويت اللاعبين والمدربين، وهم: السويسري فيليب بورير، والبرتغالي بي مارتينز، الياباني أوزو موريرا، والبرازيلي كاتارينو، والسويسري إليوت مونود.

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