ليلى المرزوقي تحرز لقب كأس الوصل للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فازت الفارسة ليلى المرزوقي بلقب كأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة، والذي أقيم على مسافة 120 كلم، أمس، في افتتاح موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 96 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وجاءت المرزوقي في المركز الأول على صهوة الجواد «كاميل دي كومبيتس» المملوك إلى إسطبلات الكمدة رغم أنها حلت في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، بينما تقدمت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية، وتراجعت إلى الوصافة في المرحلة الثالثة قبل أن تصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، في المقابل جاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس» المملوك إلى إسطبلات إس إس، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله العامري على صهوة الجواد «بوميك دو سوفستير» المملوك إلى إسطبلات زعبيل.

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