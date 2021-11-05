نادال يعود إلى أبوظبي في ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكّد البطل العالمي رافاييل نادال عودته إلى ملاعب التنس انطلاقاً من أبوظبي، حيث يشارك في النسخة الـ13 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في ديسمبر المقبل، إذ يسعى للدفاع عن لقبه والفوز باللقب للمرة السادسة.

وكان البطل الإسباني الحائز أكبر عددٍ من ألقاب بطولات غراند سلام قد اختار أبوظبي لبدء مشاركاته في موسم 2022، ويسجل نادال مشاركته الـ11 في البطولة، التي تشهد مشاركة ثمانية لاعبين، بمن في ذلك خمسة من أفضل 20 لاعباً في العالم. وتمثّل البطولة هذا العام أهميةً خاصة، كونها ستفتح الأبواب لترحّب بالمشجعين بطاقةٍ استيعابية كاملة.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان أمس: «إلى جانب الإسباني المصنف خامساً على مستوى العالم، يُشارك في البطولة، كاسبر رود المصنف ثامناً، ودومينيك ثيم المصنف في المرتبة 12، ودينيس شابوفالوف المصنف في المرتبة 19، وستشهد البطولة سلسلةً من مباريات الإقصاء على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر».

وأضافت: «تنطلق منافسات البطولة مع مباراة السيدات في اليوم الأول، لتشهد منافسة قوية ومشوقة بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، والنجمة بيليندا بنشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في تكرار لمواجهة دور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة التي فازت بها رادوكانو بمجموعتين متتاليتين في طريقها لحصد اللقب». وتابعت: «يعود نادال إلى أبوظبي واثقاً بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في المدينة، والتي اكتسبها خلال مشاركاته المتتالية في نسخ البطولة المتعاقبة، والتي حصد خمسةً من ألقابها، بما في ذلك الدورة السابقة في عام 2019». وقال نادال الذي عاد إلى التدريبات الكاملة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة: «تتميز أبوظبي بمكانة خاصة بالنسبة لي، فقد زرتها مرات عدّة، وشكلت محطة الانطلاق للعديد من مواسم المنافسات التي خضتها. ولطالما استقبلني المشجعون هنا بحرارةٍ منذ زيارتي الأولى، وأنا متأكد أن البطولة ستشهد أجواءً مميزة كما هو الحال دائماً».

• نادال يسجل مشاركته الـ11 في بطولة مبادلة العالمية للتنس.

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