اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية تعقد أولى اجتماعاتها وتعتمد الهيكل التنظيمي

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2022 اجتماعها الأول اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة، وبحضور عارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العضو المنتدب، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ، طلال الهاشمي، سهيل العريفي، وأحمد القبيسي أعضاء اللجنة، إضافة إلى أعضاء فريق العمل من اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي.

واطلعت اللجنة على قرار التشكيل والهيكل التنظيمي، وبعد الاعتماد، تمت الموافقة على تسمية محمد عبدالله هزام الظاهري متحدثاً رسمياً للبطولة، والتوصية برفع مقترح بالخطة التشغيلية بشكل مفصل في الاجتماع القادم.

كما قامت اللجنة بتحديد اللجان الفرعية والرئيسية والتي تتكون من فرق العمل التنظيمية للبطولة, وقررت تسمية العميد راشد سهيل رئيساً للجنة الأمنية، ويعقوب السعدي رئيساً للجنة الإعلامية، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيساً للجنة الطبية، كما أوصت اللجنة العليا بتكليف رئيس كل لجنة برفع الاسماء المقترحة لعضوية لجانهم وعرضها في الاجتماع القادم تمهيدا لاعتمادها.

يُذكر أن الموعد المقترح لإقامة البطولة هو شهر فبراير من عام 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة التي ستجرى يوم 29 نوفمبر الجاري.

وستقام البطولة بمشاركة أندية كل من ( نادي الجزيرة الإماراتي ، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي ( الفائز من بالميراس وفلامنجو )، (الفائز من الهلال السعودي وبوهانج الكوري ) ، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي الأسترالي ).

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