مجلس أبوظبي الرياضي يعتمد أجندة الفعاليات الدولية وقرارات دمج أندية رياضية

المصدر: الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بتشكيله الجديد الذي عقد اليوم بمقر المجلس، كما هنأ سموه في بداية الاجتماع القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة يوم العلم، مشيدا بالنجاحات المهمة التي حققتها بطولة أبوظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية وانطلاقة أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في ظل مرحلة التعافي التي تعاصرها الدولة وعودة الحياة الطبيعية بعد الجهود الاستثنائية والحلول الاستباقية والتعامل النموذجي لجنود خط الدفاع الأول الذي قدموا تضحيات كبيرة من أجل صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وتم في الاجتماع اعتماد أجندة الفعاليات الرياضية الدولية لموسم 2021 -2022، وكذلك قرارات دمج أندية رياضية ومجالس إداراتها. توجه سموه بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة النجاحات الكبيرة لإطلاق منصة (بايك أبوظبي) وتسلم العاصمة شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، لتصبح أبوظبي الأولى في قارة آسيا التي تحصد هذه المكانة واللقب المرموق.

كما أشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مؤكدا أن المناسبة القيمة تعكس اهتمام ورعاية حكومة أبوظبي بنمو وازدهار رياضة الدراجات الهوائية التي تمكنت من تحقيق منجزات مهمة ونجاحات كبيرة على صعيد توسيع نطاق مسارات وحلبات الدراجات في البنى التحتية وتنظيم الفعاليات المجتمعية والدولية مرورا بتأسيس وإنشاء فرق مجتمعية وصولا للتفاعل الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات في مجتمع أبوظبي.

في المقابل أصدر سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قرارا بشأن دمج نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تحت كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واعتمد سموه تشكيل مجلس إدارته برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعضوية كل من: احمد ثاني مرشد الرميثي نائبا وعضوا منتدبا، احمد ماجد محمد المهيري، ماجد عبدالله المهيري، بخيت محمد سالم ياعد القبيسي.

وأقر سموه دمج نادي العين للهواة ونادي العين للفروسية والرماية والجولف تحت كيان واحد باسم نادي العين للفروسية والرماية، كما اعتمد تشكيل مجلس إدارته برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وعضوية كل من: مطر سهيل اليبهوني نائبا للرئيس، محمد راشد الناصري، علي بن حمودة الظاهري، عبدالله بخيت المرر، مبارك سيف العرياني ، شهاب السيد الهاشمي.

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