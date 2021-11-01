جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تختار 6 ناشئين لتصويت الجمهور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن أسماء ستة رياضيين ناشئين مبدعين لتصويت الجمهور، وذلك لاختيار ثلاثة منهم من خلال الاستفتاء الجماهيري عبر التطبيق الذكي للجائزة Mbrawards، وقناة دبي الرياضية، واختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة الـ11 للجائزة، في التاسع من يناير المقبل، ويستمر التصويت حتى 21 ديسمبر المقبل، وهم: محمد العامري (الفروسية - لحصوله على المركز الأول في سباق البطولة العالمية للقدرة والتحمل في سلوفاكيا)، سيف المنصوري (الجوجيتسو - لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين)، اليازية طارق (الجمباز - لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية التي أقيمت في المجر)، رحمة المرشدي (الملاكمة - لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين)، سلوى المنصوري (الكاراتيه - لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا)، ويوسف المطروشي (السباحة - لحصوله على أربع ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة ومشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020).

وقالت الجائزة في بيان، أمس، إنها تولي الجائزة اهتماماً كبيراً بفئة الناشئين المبدعين، وتحرص على تكريمهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، والسير على درب البطولات في مختلف الرياضات، وقد تم تكريم 38 رياضياً ناشئاً خلال الدورات الماضية، وستواصل الجائزة تكريم مجموعة جديدة منهم خلال شهر يناير المقبل.

• الفائزون سيتم تكريمهم بحفل الدورة الـ 11 في التاسع من يناير المقبل.

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