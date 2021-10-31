شباب الأهلي بطل سباق «المدام» للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

شهد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، تتويج فريق شباب الأهلي بسباق المدام للدراجات، الذي نظّم صباح أمس، تزامناً مع يوم «الدراجة العربية»، حيث نظم السباق للأندية كبار وتحت 23 سنة، وانطلق من أمام نادي المدام بإمارة الشارقة، لمسافة 90 كم، وشهد سيطرة فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى.

حضر السباق رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ورئيس مجلس إدارة نادي المدام سلطان بن هويدن، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العربي والإماراتي للدراجات، ومسؤولو الأندية التي شاركت في السباق.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، أن السباق أسفرت نتائجه عن صدارة مطلقة لدراجي نادي شباب الأهلي في منافسات فئة الرجال، حيث جاء خالد معيوف في المركز الأول، تلاه وليد النقبي في المركز الثاني، ثم سيف الكعبي في المركز الثالث. وفي فئة 23 سنة جاء دراج شباب الأهلي عبدالعزيز الهاجري في المركز الأول، تلاه أسامة بشير من نادي النصر في المركز الثاني، ثم زايد العبيدلي من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

من جانب آخر، نظّم الاتحاد سباقاً أول من أمس، بمدينة الحمرية خصص للإناث أندية وهواة مواطنات ومقيمات لمسافة 45 كم، وآخر للشباب والناشئين أندية لمسافة 60 كم، وأسفر السباق الأول على فوز دراجة نادي النصر صفية الصايغ بصدارة سباق الأندية للإناث، تلتها ليديا أولين من نادي أبوظبي، ثم دينا هلاسي من نادي أبوظبي أيضاً.

وفي منافسات سباق الإناث مواطنات جاءت فرح المري في المركز الأول، تلتها هلا محمد، ثم مريم الزعابي، وفي منافسات المقيمات جاءت كوكوفل نوفلين في المركز الأول، تلتها الدراجة تان جيني.

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