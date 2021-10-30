35 فريقاً يتأهلون لخوض منافسات فئة المجتمع للألعاب الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و"ماي ووش" كراعي رسمي للألعاب، شارك أكثر من 58 فريقاً يمثلون 406 منافسين تأهّل منهم 35 فريقاً لخوض منافسات تحدي فئة المجتمع ضمن بطولة الألعاب الحكومية 2021، وذلك خلال تصفيات الفرق التي تم تنظيمها اليوم (السبت 30 أكتوبر 2021) في "أبراج سنترال بارك" في مركز دبي المالي العالمي وسط أجواء رياضية مجتمعية، عكست أهداف المبادرة التي تستند إلى مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وذلك مع انطلاق تحدي دبي للياقة 30*30.

وتمتعت المنافسات بين الفرق المشارِكة بالروح الإيجابية على اختلاف الثقافات والجنسيات الأمر الذي يعكس مدى التناغم المجتمعي في دبي ودولة الإمارات، حيث خاضت الفرق والمكوّنة من 7 مشاركين، 10 تمارين تنافسية اختبرت قوة الفرق البدنية واستعدادهم الذهني مما أظهر قوتهم مجتمعين، ورسخت التمارين مفاهيم العمل الجماعي بحيث يتم نجاح الفريق باجتياز المراحل بعد إتمام جميع أعضاء الفريق للتمرين الواحد، وتمثلت التصفيات بـ 20 جولة خلال اليوم، بدأت من السابعة والنصف صباحاً واستمرت حتى الخامسة والنصف مساءً في أجواء تنافسية حماسية.

وبدا جلياً تفوق بعض الفرق على صعيد التحضير والاستعداد البدني والذهني للمنافسات ما مكّنها من حجز مقعد لها في المرحلة النهائية.

وتقدّم مروان بن عيسى، مدير "الألعاب الحكومية"، بالتهنئة للفرق المتأهلة، مؤكّداً بأن انضمام المشتركين من مختلف الفئات المجتمعية إلى تحدي المجتمع ضمن الألعاب الحكومية 2021 يمثل دفعة قوية إلى تعزيز مفهوم "الرياضة أسلوب حياة" بما يضمن تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

وأضاف بن عيسى: "إن النجاح الذي حققته تصفيات فئة المجتمع اليوم، جاء بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الألعاب الحكومية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والذي أتاح لأفراد المجتمع الفرصة للمشاركة في الدورة الثالثة للبطولة، حيث شهدت التصفيات منافسة عالية وأجواء حماسية أظهرت خلالها الفرق المشارِكة التزاماً تاماً بالروح الرياضية، مجسدين قيم البطولة بأن قوة الفريق ككل تكْمن في أضعف عضو، مما يبرز أهمية التعاون بين أعضاء الفريق الواحد، فبذلك جمعت الفرق بين القوة البدنية والذهنية ومهارات التفكير الاستراتيجي، مما أهّلها لتقديم أداء قوي ضمن منافسات تصفيات فئة المجتمع".

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