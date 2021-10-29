النجم السابق تشافي يعود إلى برشلونة مدرباً

المصدر: برشلونة ■ د.ب.أ

ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز، لتولي منصب المدير الفني للفريق. وذكرت «سبورت» أن الاتفاق تم بعد 12 ساعة فقط من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، عقب الهزيمة على ملعب رايو فايكانو، بهدف دون رد، مساء أول من أمس، ليتعرض النادي الكاتالوني للهزيمة الرابعة في آخر ست مباريات على مستوى كل البطولات.

وتخرج تشافي، (41 عاماً)، في أكاديمية برشلونة، وتألق مع الفريق الأول بين 1998 و2015، وفاز بـ25 لقباً، بينها أربعة ألقاب في أبطال أوروبا، وثمانية في الدوري الإسباني.

وانتقل إلى السد القطري، حيث أنهى مسيرته في 2019، ويتولى حالياً تدريب الفريق بعقد حتى 2023.

وهناك شرط جزائي في عقد تشافي مع السد بقيمة مليون يورو، بعدما أكد في وقت سابق أنه يطمح لتدريب برشلونة يوماً ما. وبحسب «سبورت» فإن برشلونة يحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع السد، لكن النادي واثق بإتمامه.

ويواجه برشلونة العديد من المشكلات، أبرزها الديون التي أثقلت كاهل الفريق، بعد أن تخطت حاجز المليار يورو، بجانب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

برشلونة أقال كومان أول من أمس بعد تلقيه 4 هزائم في آخر ست مباريات بكل المسابقات.

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