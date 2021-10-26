"طواف الإمارات" يدشن السلسلة العالمية لسباق الدراجات 2022

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة لطواف الإمارات من 20 إلى 26 فبراير 2022، بحسب اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية مؤخرا لسلسلة السباقات العالمية لعام 2022، حيث يعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وسيدشن طواف الإمارات سلسلة سباقات الدراجات الهوائية في العالم، حيث سينطلق عبر 7 مراحل من أبوظبي مرورا بمعالم التقدم والازدهار والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولا للمرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة نجوم العالم والفرق المحترفة، وسط متابعة الملايين من محبي رياضة الدراجات الهوائية من جميع أنحاء العالم.

ويعد طواف الإمارات حدثا عالميا مرموقا ومفضلا لنخبة الدراجين والفرق الكبيرة، حيث نجح أفضل دراجي العالم في تقديم عروض مذهلة في النسخ الثلاث الماضية، وسبق وأن حصد اللقب في عام 2019 بريموز روغليتش، فيما فاز بلقب 2020 آدم ياتيس، و حاز على لقب طواف الإمارات في نسخة 2021 تادي بوجاتشار المتوج مرتين بلقب طواف فرنسا.

ويشهد طواف الإمارات مشاركة 19 فريقا محترفا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، كما تبث منافساته عبر 200 دولة، وله تأثير مباشر على تطور ونمو رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة والمنطقة بصفة عامة، كما يتزامن الحدث في نسخته الرابعة مع فعاليات إكسبو دبي 2020 الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022، ما يشكل فرصة كبيرة للترويج لمعالم الدولة وفعالياتها الكبرى على الصعيد العالمي.

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