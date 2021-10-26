منافسات «دبي مونلايت كلاسيك» تعود إلى ملعب فالدو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، انطلاق بطولة دبي مونلايت كلاسيك، غداً، بمشاركة أبرز لاعبات الغولف في العالم، على أرض ملعب فالدو في نادي الإمارات للغولف، الذي يقدّم أول فعالية نهارية وليلية للغولف في العالم تجربة استثنائية لعشاق الرياضة.

وقالت الشركة في بيان: «يحظى عشاق رياضة الغولف بفرصة حضور فعاليات البطولة مجاناً يومي 28 و29 أكتوبر، والاستمتاع بالأجواء الممتعة والحماسية، حيث يوفر منظمو البطولة للحضور مجموعة من الأنشطة العائلية المتنوعة والمناسبة لجميع الأعمار، بما فيها تناول المأكولات الشهية المقدمة من تراكرز الإمارات، وتقديم دروس الغولف للمبتدئين، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والموسيقية التي يقدمها المغنيان جيمي ريكس ومارتن كروكر».

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