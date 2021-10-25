ثنائية أراوخو تقود الوصل إلى ربع نهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق- دبي

تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس المحترفين، بعدما فاز على بني ياس بهدفين دون رد، في إياب الدور الأول على استاد الوصل في زعبيل، ليصعد "الإمبراطور" إلى دور الثمانية بفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول أفضلية من جانب الوصل ولكن من دون خطورة على مرمى بني ياس، بينما اعتمد "السماوي" على انطلاقات كل من غاستون سواريز ونيكولاس خمينيز، ولكن دفاع "الفهود" تألق في التصدي لهجمات الفريق الضيف.

في المقابل أحرز الوصل الهدف الأول في الدقيقة 43 من هجمة قادها عبدالله خميس الذي لعب كرة عرضية وقابلها الأوروغوياني ميشيل أراوخو بتسديدة مباشرة في المرمى، بينما كاد فابيو ليما أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية علت العارضة.

وفي الشوط الثاني أضاف ميشيل أراوخو الهدف الثاني بعدما لعب فابيو ليما كرة عرضية وهيأها بوتكر إلى أراخو الذي سدد كرة قوية في المرمى (77)، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news