دبي تستضيف النسخة الأولى من كأس البادل تنس بمشاركة المحترفين والهواة

المصدر: الإمارات اليوم

تستضيف دبي النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، الفعالية الرياضية التي تضم مباريات استعراضية لأبرز الرياضيين المحترفين ومنافسات مخصصة للهواة من محبي اللعبة على مدار شهر كامل، في خطوة تسهم بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها الوجهة الأولى لرياضة البادل تنس في الشرق الأوسط. وتُعد الكأس واحدةً من أبرز الفعاليات على أجندة تحدي دبي للياقة 2021، الذي يُقام بين 29 أكتوبر و27 نوفمبر القادم. وتستمر البطولة المرتقبة لمدة أربعة أسابيع مع منافسات حماسية ومباريات استعراضية رفيعة المستوى على مدار ثلاثة أيام بين 2 و4 نوفمبر، ضمن ملعب تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية بالقرب من متحف المستقبل الشهير في جميرا أبراج الإمارات.

ويشارك في منافسات المحترفين خوان ليبرون شينكوا (المُصنف أولاً على مستوى العالم)، وفيرناندو بيلاستيجوين (المُصنف سادساً)، وبابلو ليما (المُصنف ثامناً)، ولوتشيانو كابرا (في المرتبة 14)، وخافيير أرتورو كويلو (في المرتبة 17)، وجاريدو غوميز (في المرتبة 18)، وميغيل لامبيرتي (في المرتبة 20)، وأدريان أليماندي (في المرتبة 22)، وخوان مارتين دياز (في المرتبة 26)، وخورخي نيتو رويز (في المرتبة 21)، وخوان ميريس بيتروف (في المرتبة 56)، وسيرجيو إيكاردو الكوريسا (في المرتبة 114)، وغيرهم. وستلعب الفرق الزوجية أربع مباريات في كل من اليومين الأولَين، قبل الوصول إلى المباريات النهائية في الرابع من نوفمبر؛ كما تتوفر التذاكر للشراء على موقع Platinumlist.

وتُقام منافسات كل من الدوري والبطولة في نوادي البادل تنس المتنوعة في دبي، مع استضافة أكاديمية البادل تنس العالمية، سلسلة نوادي البادل تنس الرائدة في دبي، لمنافسات ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي الفئتين (أ) و(ب) من بطولة الرجال.

ومن جهته، قال أحمد حمادة، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس في تصريح صحافي: تنظيم البطولة، التي تستضيف مباريات استعراضية لأبرز اللاعبين المحترفين على مستوى العالم وبطولات للهواة من جميع الفئات في مختلف أنحاء دبي، يؤكد على قدرة الإمارة على إقامة فعاليات رياضية عالمية المستوى وتشجيع أسلوب الحياة النشط وتحفيز مشاركة اللاعبين من جميع المستويات في الرياضة. ونسعى إلى ترسيخ اسم دبي باعتبارها وجهةً عالميةً لرياضة البادل تنس من خلال تنظيم فعاليات حماسية وممتعة في مختلف أنحاء الإمارة".

وبدوره، قال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "نرحب بانطلاق كأس دبي للبادل تنس لينضم إلى المنافسات الحماسية التي تضمها أجندة الإمارة للفعاليات الرياضية والمجتمعية عالمية المستوى. كما أصبحت هذه الرياضة جزءاً من تحدي دبي للياقة لهذا العام، ونتطلع من خلالها إلى العمل مع منظمي نوادي البادل تنس في دبي واتحاد الإمارات للبادل تنس والأندية واللاعبين في جميع أنحاء الإمارة لتحويل البطولة إلى مهرجان حقيقي يحتفي بهذه الرياضة في إطار الجهود المستمرة لتطويرها".

ويسعى منظمو كأس دبي للبادل تنس للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعبة لتعزيز مشاركة سكان الإمارة في تحدي دبي للياقة 30×30، حيث يتعاونون مع التحدي لتوفير جلسات تدريب مجانية لعشاق البادل تنس الجدد، مما يوفر فرصةً رائعةً لصقل مهارات الأفراد واستقطاب مزيد من السكان المحليين للمشاركة في هذه الرياضة.

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