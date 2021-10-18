«طيران الإمارات» تزيّن العملاقة «A380» بملصق مونديال الكريكيت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، النقاب عن ملصق خاص على إحدى طائراتها العملاقة من طراز A380، احتفالاً بانطلاق «بطولة كأس العالم للكريكيت تي توينتي T20 للرجال»، التي ينظمها اتحاد الكريكيت العالمي في الإمارات وسلطنة عُمان، للمرة الأولى، وتُجرى منافساتها خلال الفترة بين 17 الجاري و14 نوفمبر2021.

وقال بيان صحافي: «بعد لعبة كريكيت مصغرة قام بتحكيمها لاعب الكريكيت الهندي الدولي شيكار داوان، كشف النقاب عن الطائرة في المركز الهندسي لـ(طيران الإمارات)، بحضور أكثر من 100 من العاملين الذين شارك العديد منهم في تركيب الملصق الخاص، كما جرى أيضاً عرض كأس البطولة».

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، في بيان صحافي: «نحن متحمسون لإقامة بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال في الإمارات، وفخورون بكوننا الناقل الرسمي والشريك لجلب فرق من جميع أنحاء العالم للتنافس على اللقب، وكشف النقاب عن الملصق هو إحدى وسائلنا لنشر رسالة الرياضة إلى المشجعين في جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون بشغف إلى إثارة لعبة الكريكيت بعد توقف طويل، ونأمل أن تغطي هذه الطائرة أكبر عدد من الدول التي تعتبر الكريكيت لعبتها المفضلة». من جانبه، قال الرئيس التجاري التنفيذي لمجلس الكريكيت العالمي، أنوراغ داهيا: «يسعدنا أن يتزامن انطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال مع كشف النقاب عن الملصق على هذه الطائرة العملاقة، ما سيكون له أكبر الأثر في نشر روح البطولة عبر العالم مع شريكنا طويل الأمد (طيران الإمارات). لقد مر أكثر من خمس سنوات على آخر T20 للرجال، وتتنامى مشاعر الإثارة والترقب لدى المشجعين، مع وصول أفضل اللاعبين في العالم إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان للتنافس على كأس أقصر أشكال اللعبة». وتخدم «طيران الإمارات» برحلات مباشرة 12 دولة مشاركة في النسخة السابعة من بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال، التي تعد أكبر حدث كريكيت يقام منذ بداية انتشار الجائحة، كما أن المنطقة تستضيف للمرة الأولى بطولة كريكيت بهذا الحجم، وستتواصل المباريات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حتى 14 نوفمبر المقبل. ويغطي ملصق كأس العالم للكريكيت للرجال مساحة واسعة على جانبي هيكل طائرة الإمارات A380، ويتضمن صورة ظلية للاعبين، أحدهما يرمي والآخر يصد، على خلفية باللون الأرجواني.

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