المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عبر أسطورة الكرة الطائرة جيلبرتو أموري دي جودو فيلهو (جيبا) عن انبهاره الشديد بإكسبو 2020 دبي، وكذلك بالتطور الكبير والسريع الذي شهدته دبي خلال الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال زيارة «جيبا»، الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي، إلى مقر مجلس دبي الرياضي ولقاء أمين عام المجلس سعيد حارب، وبحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة. وقال جيبا: أذهلني مدى التطور في إكسبو 2020، ودبي هي مدينة المستقبل. واصطحب حارب النجم البرازيلي في جولة في أروقة المجلس، زار فيها مختبر الابتكار حيث أبدى إعجابه بمحتوياته وبالأنشطة الرياضية الموجودة بالمجلس، كما قدم له كتاب «قصتي» باللغة الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي زيارة جيبا الذي يعد أحد أفضل لاعبي الطائرة في التاريخ، خلال تواجده في إكسبو 2020 مع وفد رسمي يضم أكثر من 200 شخص من ولاية بارانا جنوب البرازيل.

وأضاف «أنا متواجد في إكسبو 2020 منذ يومين وهو أمر لا يصدق، أنا مندهش حقاً بموقع إكسبو والتكنولوجيا المستخدمة فيه، حيث يشعر الفرد أثناء تواجده هناك كأنه في مدينة المستقبل، وأنا أحرص على زيارة دبي بشكل مستمر منذ عام 2007». وكشف جيبا أنه يتطلع إلى تعزيز علاقته بدبي، ويفكر في الإقامة والاستثمار فيها، وقال: آمل أن أبدأ مشروعاً لتطوير البراعم والأطفال ودعم المواهب المحلية هنا في رياضة الكرة الطائرة.

• جيبا زار إكسبو برفقة وفد يضم 200 شخص من ولاية بارانا جنوب البرازيل.

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