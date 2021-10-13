دوري أبوظبي للبادل تنس ينطلق نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم دوري أبوظبي للبادل تنس، الذي سيقام خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى فبراير من العام المقبل، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية، التي تشجع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، ودعم التطورات التي تحققها رياضة البادل تنس، والإقبال المجتمعي الذي تشهده.

وقال بيان صحافي: «ستقام منافسات الدوري بملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكيت، ونادي أبوظبي الرياضي، وراديسون بلوا وليتس بادل، كما رصد مجلس أبوظبي الرياضي جوائز مالية وعينية للفائزين في منافسات الدوري بمختلف فئاته، وسيتم الكشف عن اللائحة الفنية وطريقة التسجيل في الدوري ورعاة الحدث خلال الفترة المقبلة».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن «الإقبال المجتمعي الكبير الذي تشهده ملاعب بادل التنس في أبوظبي، والتفاعل المهم الذي تحققه اللعبة أخيراً، دفعانا إلى تقديم مبادرة دوري أبوظبي للبادل تنس، وإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع لتسجيل مشاركتها والتنافس على ألقاب الدوري، ما يترجم خططنا الطموحة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز قيمة ومكانة الرياضة وأهميتها في المجتمع وجعلها نمطاً للحياة اليومية».

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «نفخر بتنظيم منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس، بعد النجاحات الكبيرة التي تسجلها اللعبة في مجتمع أبوظبي، كما نحرص على استثمار الأعداد الكبيرة في منافسات بطولة منظمة تقام وفق لوائح فنية، وتسهم بمنح تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، وتعمل على تقديم حوافز أكبر لتسجيل مشاركة مميزة وواسعة في المنافسات التي تقام في ملاعب متنوعة، داعياً عموم فئات المجتمع إلى ترقب الحدث الرياضي المجتمعي الجديد وتعزيز حضورها في مشواره الجديد».

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