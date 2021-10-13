بطل آسيا والمحيط الهادي يدافع عن لقبه أمام المصنّف الأول عالمياً في «غولف دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسعى البطل الصيني المدافع عن لقبه، يوكسين لين، إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق من خلال الفوز بلقبه الثالث في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف، رغم المنافسة القوية التي تنتظره في مواجهة الياباني المتألق والمصنف أول عالمياً، كيتا ناكاجيما، ونخبة لاعبي الغولف في المنطقة، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من البطولة التي تنطلق من الثالث إلى السادس من نوفمبر المقبل، في ملاعب نادي خور دبي للغولف واليخوت في الإمارات.

وقال بيان صحافي: «تُعد بطولة عام 2021 أول نسخة تستضيفها الإمارات، إحدى الدول الـ42 الأعضاء في اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، حيث تنضم إلى تشكيلة واسعة من فعاليات المحترفين والهواة التي تستضيفها دبي سنوياً، بما فيها بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، ضمن الجولة الأوروبية وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف».

وفاز لين (21 عاماً) بأول ألقابه عام 2017 في بطولة رويال ويلينجتون، بفارق ثلاث ضربات، بعد إنهاء المباراة بضربة ثم ضربتين أقل من المعدل.

من جانبه، نجح الياباني ناكاجيما، في مشاركاته الثلاث الأخيرة، في الفوز ببطولة اليابان للهواة، ولقب بطولة باناسونيك المفتوحة، الأسبوع الماضي، ضد مجموعة من محترفي اللعبة ضمن جولة الغولف اليابانية.

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