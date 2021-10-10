المصدر: الامارات اليوم

مبخوت

أعلنت قناة الشارقة الرياضية، على موقعها الرسمي عبر «تويتر»، أن المقطع المتداول لتصريحات لاعب المنتخب علي مبخوت، يعود إلى لقاء سابق أجرته معه في يناير الماضي، علماً أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت تصريحات مبخوت عقب مباراة المنتخب الأخيرة.

غياب

يخشى أحد أندية دوري المحترفين أن تطول فترة غياب لاعبه الأجنبي المميز خلال المباريات المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، لاسيما أن وضع الفريق لا يحتمل وجود أي غيابات مؤثرة.

استقالة

تقدّم عضو مجلس إدارة نادي الإمارات سعيد مصبح، باستقالته إلى مجلس إدارة شركة كرة القدم، وكتب على حسابه الشخصي في «تويتر» أنه اختار الاستقالة لأسباب خاصة، مع تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة.

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