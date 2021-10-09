المصدر: الامارات اليوم

اتفاق

استغرب مدرب لفريق يلعب في الدرجة الأولى قرار إدارة النادي إقالته بسبب تراجع النتائج، مؤكداً أن الإدارة طالبته عند الاتفاق معه ببناء فريق للمستقبل وليس تحقيق نتائج عريضة.

وكلاء

طالب مسؤول في أحد أندية المحترفين، يعاني النتائج في الوقت الحاضر، من وكلاء الأعمال بالتوقف عن إرسال السير الذاتية لمدربين بدلاء، مؤكداً أن النادي لا يفكر في الوقت الحاضر في استبدال المدرب ومتمسك به.

انتقاد

انتقد صحافيون يغطون مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، الأسلوب الذي يتعامل به معهم أحد موظفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال المؤتمرات الصحافية، واصفين ذلك بالأمر «غير المقبول».

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