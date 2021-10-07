مواجهة مفصلية للمنتخب أمام إيران في تصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة 20:45 من مساء اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الإيراني ضمن الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ ستحدد مصير الأبيض في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال، لذلك يسعى المنتخب للقتال بقوة من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة والتقدم خطوة جديدة للأمام في المنافسة، لأن أي نتيجة غير إيجابية ستعقد من حسابات المنتخب في المنافسة، لذلك يتطلع الأبيض إلى إيقاف نزيف النقاط واستعادة شخصيته وصورته القوية مجدداً من خلال المواجهة التي تعد من أهم المواجهات بالنسبة له في مشواره بحثاً عن بطاقة العبور إلى المونديال.

ويواجه المنتخب الذي يدخل المباراة برصيد نقطتين فقط تحدياً كبيراً، لذا تعتبر أهم وأقوى اختبار بالنسبة له كونه يلعب أمام منتخب متصدر المجموعة برصيد ست نقاط وفاز في المباراتين السابقتين على كل من سورية والعراق.

ورغم أن مهمة الأبيض في هذه المباراة تبدو صعبة لكن بإمكانه تجاوز العقبة الإيرانية بالأداء الجماعي والضغط الهجومي المكثف، لاسيما إن كان مهاجم المنتخب علي مبخوت في أفضل حالاته بجانب كايو وليما.

وأنهى المنتخب الذي يسعى لتغيير الصورة الباهتة التي ظهر به في مباراتيه السابقتين، تحضيراته كافة لهذه المواجهة بعدما خاض أخيراً معسكراً داخلياً في دبي بمشاركة 28 لاعباً.

وسعى الجهاز الفني خلال التحضيرات الأخيرة لمعالجة الأخطاء الفنية التي صاحبت مباراتي المنتخب أمام كل من لبنان وسورية، فضلاً عن العمل على تعزيز الجانب الهجومي، وحل لغز العقم الهجومي نظراً لتراجع خط الهجوم في تسجيل الأهداف، بعدما سجل هدفاً واحداً فقط حتى الآن من أصل مباراتين خاضهما في الدور الحاسم.

وينتظر أن يدفع مدرب المنتخب الهولندي مارفيك في هذه المباراة بكل أسلحته وأوراقه الهجومية الرابحة من أجل الفوز في هذه المباراة، ويعول على الثلاثي كايو وليما ومبخوت بجانب جاهزيته المهاجم سبيستيان تيغالي للمشاركة في التشكيلة في ظل المستوى المتطور الذي ظل يقدمه مع فريقه النصر في الدوري الإماراتي.

وسادت تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة روح عالية وجدية كبيرة في أوساط اللاعبين من أجل تخطي عقبة المنتخب الإيراني.

وتحظى مواجهات المنتخبين تاريخياً سواء في كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم بأهمية كبيرة كونها تتميز بالقوة والندية والإثارة، وينتظر أن يحظى المنتخب بمساندة جماهيرية كبيرة في مدرجات استاد زعبيل بعدما قرر اتحاد الكرة رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 80% بدلاً من 60%، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين لمؤزارة الأبيض في هذا اللقاء الحاسم.

في المقابل، فإن المنتخب الإيراني يخوض مباراة اليوم وعينه على تعزيز صدارته للمجموعة، وحصد النقطة التاسعة بعدما حقق فوزين على التوالي على كل من سورية بهدف نظيف وعلى العراق بالنتيجة ذاتها.

ويأمل مدرب المنتخب الإيراني الكرواتي دراغان سكوتيشتيش الذي يعتمد على خط هجوم قوي جداً لاسيما علي رضا الذي سجل هدفي الفوز في مرمى سورية والعراق في مواصلة منتخبه للنتائج الإيجابية رغم أنه حقق فوزاً صعباً على سورية في بداية مشواره في هذه التصفيات.

ويقود المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي بيث كريستوفر.

ويحل المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد أربع نقاط خلف المنتخب الإيراني، والأبيض ثالثاً بنقطتين، ويحل العراق ولبنان وسورية في المراكز الأخيرة برصيد نقطة واحدة فقط لكل منها.

• الأبيض يتطلع إلى إيقاف نزيف النقاط واستعادة شخصيته وصورته القوية.

مشوار المنتخبين في الدور الثاني

الإمارات:

■ لعب مباراتين.

■ تعادل: أمام لبنان صفر-صفر وأمام سورية 1-1.

■ خسارة: لا يوجد.

إيران:

■ لعب مباراتين.

■ فوز: مباراتان على سورية 1-صفر وعلى العراق 1-صفر.

■ خسارة: لا يوجد

المواجهات المباشرة

■ فوز إيران: 8 مباريات.

■ تعادلا 3 مباريات.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى

■ إيران: 6 نقاط.

■ كوريا الجنوبية: 4 نقاط.

■ الإمارات: نقطتان.

■ العراق: نقطة.

■ لبنان: نقطة.

■ سورية: نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news