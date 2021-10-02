العربي وحتا يتأهلان لمواجهة كلباء والشارقة في الكأس

المصدر: محمد فاضل ■ دبا الفجيرة

تأهل العربي وحتا لخوض منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز العربي على دبا الفجيرة 2-1، أمس، على ملعب دبا، وسجل للعربي البرازيلي اليكساندرو ازيريدو في الدقيقة 16، وراشد الفلاسي في الدقيقة 47، بينما سجل للنواخذة البرازيلي دياجو دا سيلفا في الدقيقة 56.

وفاز حتا على البطائح بركلات الترجيح 7-6 على ملعب البطائح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

ويعتبر تأهل العربي الأول في تاريخ النادي، ويشرف على الفريق المدرب المواطن محمد بن جلبوت، وسيلعب العربي مع اتحاد كلباء في دور الـ16، بينما سيلعب حتا مع الشارقة.

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