المصدر: الامارات اليوم

علاقة

ساءت العلاقة بين لاعب كبير في دوري أدنوك للمحترفين ومدربه بصورة لم يسبق لها مثيل، إذ يستغل هذا اللاعب النتائج المتواضعة للنادي، للضغط على زملائه في الفريق، لتوحيد الآراء بتحميل المدرب مسؤولية النتائج، ومطالبة الإدارة بتغييره.

صفقة

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن هناك صفقة كبيرة للاعب عربي، سينتقل من نادي النصر إلى أحد أندية دبي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، مؤكدة أن الصفقة في مراحلها الأخيرة لحسم الاتفاق في الجانب المادي.

شكوى

يشكو أحد أعضاء شركة كرة القدم تجاهل رئيس الشركة آراء بقية أعضاء اللجنة في كثير من الأمور، والانفراد بالقرارات، وأهمها التفاوض مع مدرب أجنبي لخلافة المدرب الحالي، الذي لم يُحقق النتائج التي كانت مرجوة.

تغييب

فوجئ لاعبو منتخب وطني في لعبة جماعية، بتأخر وصول المدرب إلى الحصة التدريبية الأولى، الناجم عن عدم تلقي المدرب رسالة تفيد بالمواعيد الرسمية للتجمع.

غلق

أبلغ مدرب إدارة شركة الكرة في النادي، أنه أغلق ملف التعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيراً إلى أن الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات لم تقدم أي إضافة للفريق.

استراحة

استغرب إداري لنادٍ منافس في الدرجة الأولى، عدم منح لجنة المسابقات باتحاد الكرة استراحة بين منافسات التمهيدي وانطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى، كما هو معتاد، واعتبر أن فريقه سيتضرر بذلك لوجود إصابات في صفوفه.

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