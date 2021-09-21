بطولة موانئ دبي العالمية للغولف تنطلق نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق النسخة 13 من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، حيث يشهد الحدث الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات قوية بين أبرز لاعبي الغولف في العالم لإحراز المركز الأول في أوروبا ضمن فعاليات «سلسلة رولكس» لموسم 2021.

وقال بيان صحافي: «تعود بطولة موانئ دبي العالمية من جديد تزامناً مع تأكيد عودة الجماهير إلى ملاعب دبي، ضمن الحدث الذي يمثل ختام الموسم ضمن الجولة الأوروبية في دبي، يمكن لعشاق الغولف الحصول على التذاكر المجانية بالإضافة إلى العديد من المزايا والخيارات الأخرى ضمن فعاليات «سلسلة رولكس»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.ticketmasteruae.ae

ويشارك في الجولة الأوروبية 50 لاعباً من أفضل لاعبي الغولف حول العالم، حيث يتنافسون في ملعب عقارات جميرا للغولف، الذي صممه «جريج نورمان»، الحائز لقب البطولة المفتوحة مرتين، ويبلغ مجموع الجوائز المالية في البطولة 9 ملايين دولار.

وتشهد بطولة موانئ دبي العالمية للغولف أيضاً عودة «بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم» إلى دولة الإمارات، حيث يشارك 8 من أبرز لاعبي الغولف من أصحاب الهمم في منافسة لإحراز الكأس في 19 و20 نوفمبر ضمن النهائيات التي تقام في دبي.

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