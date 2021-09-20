بطولة دبي الدولية لـ"الكروس فت" تنطلق 16 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم "بطولة دبي الدولية لرياضة "الكروس فت" خلال الفترة 16-18 ديسمبر المقبل على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود، بمشاركة 40 من أبطال وأفضل لاعبي ولاعبات الكروس فت في العالم.

وقال بيان صحافي: "يأتي تنظيم البطولة في ضوء التطور الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي وما يميزه من إقامة واستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى، ضمن مختلف الرياضات مع استقطاب أهم وأبرز نجومها من شتى أنحاء العالم، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في دبي على المستويين الرسمي والجماهيري، والزيادة المستمرة في أعداد ممارسي الرياضات المختلفة في دبي بفضل ما تنظمه من بطولات ومبادرات وبرامج مشجعة على تبني الرياضة كأسلوب حياة".

وستكون المشاركة في بطولة "الكروس فت" محددة بالدعوة المباشرة بمشاركة 20 من السيدات و20 من الرجال من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم، وسيتنافسون على جوائز البطولة التي يتجاوز مجموعها المليون درهم، وسيتم بث منافساتها على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية و الموقع الالكتروني الرسمي للبطولة وعلى القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب.

ومن بين الرياضيين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في البطولة الآيسلندية آني ثوريسدوتير بطلة العالم لعامي 2011 و2012 ووصيفة البطلة للأعوام 2010 و2014 و2019 و2020، كما ستكون البريطانية سامانثا بريغز من بين الرياضيين المدعوين للمشاركة في البطولة، والتي فازت ببطولة العالم عام 2013.

ويقدم مجلس دبي الرياضي الدعم الكامل لبطولة دبي الدولية للكروس فت التي تشهد كل عام نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة من الأبطال من مختلف دول العالم، وتعد واحدة من أكبر البطولات الدولية من حيث قيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد بلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من البطولة على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عن البطولة بثته قنوات نيتفليكس وأمازون إضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

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