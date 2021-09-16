تعرّف على توقيت قرعة ربع نهائي أبطال آسيا.. والوحدة بانتظار هوية خصمه المقبل

المصدر: وكالات

تُسحب غداً قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بعد اختتام منافسات دور الـ16 التي تأهل عنها فريق الوحدة الإماراتي، وناديي الهلال والنصر السعوديين وبيروزي الإيراني، عن غرب آسيا. ويجري سحب القرعة الساعة الثالثة عصرًا (07,00 بتوقيت غرينيتش) بتوقيت العاصمة الماليزية كوالالمبور مقر الاتحاد القاري للعبة.

وكان الهلال، بطل 2019، أول المتأهلين بعد فوزه الاثنين على استقلال طهران الإيراني 2-0. تلاه مواطنه وغريمه النصر في حجز بطاقة التأهل بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني 1-0 الثلاثاء. وجاء تأهل الوحدة الإماراتي، للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ 2007، بعد فوزه الشاق أمام مواطنه الشارقة بركلات الترجيح 5-4، عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. أما بيرسيبوليس الإيراني، وصيف 2018 و2020، فقد فاز بصعوبة خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي1-0.

وفي منطقة الشرق، تأهلت أندية أولسان هيونداي وتشونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني. احتاج أولسان هيونداي حامل اللقب إلى خوض ركلات الترجيح قبل تحقيق الفوز على كاواساكي فرونتالي بطل الدوري الياباني، بعد تعادلهما سلباً. ووصلت سلسلة أولسان من 15 فوزاً توالياً إلى نهايتها بعد تعادله مع كاواساكي. كانت أول مرّة منذ فبراير 2020 عندما تعادل مع أف سي طوكيو 1-1 يخفق بإحراز الفوز. لكنه بقي من دون خسارة في آخر 17 مباراة (رقم قياسي للنادي) ولم تهتز شباكه في تلك المباريات أكثر من مرة واحدة. أما ناغويا غرامبوس، ورغم تخلفه مرتين أمام دايغو الكوري الجنوبي، إلا أنه نجح في النهاية بالخروج فائزاً 4-2.

وفاز تشونبوك هيونداي موتورز، حامل اللقب عامي 2006 و2016، الأربعاء على باتوم يونايتد التايلاندي بركلات الترجيح، في حين تغلب بوهانغ ستيلرز، حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009، على سيريزو أوساكا الياباني 1-0. وذكر الاتحاد الآسيوي أن القرعة "ستكون مفتوحة، حيث يتم تقسيم الأندية المشاركة على وعائين، منطقتا الغرب والشرق". وفي النسخة الماضية، أحرز أولسان هيونداي اللقب على حساب بيروزي 2-1، بعد إقامة المباريات بنظام التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news