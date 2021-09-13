المهر «عابس» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: لندن ■ وام

فاز المهر «عابس» المنحدر من نسل «تي ام فريد تكساس X راقية بنت عامر»، والمولود في عام 2017، والعائد للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير، بلقب كأس المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، التي أقيمت في مضمار دونكستر في المملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، متفوقاً بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن الوصيف الجواد «اريون»، الذي يعود لهيف محمد القحطاني ويشرف عليه المدرب جان فرانسوا برنارد، وتحت قيادة جان بيرنارد إيكيم. وجاء بالمرتبة الثالثة المهر «العجب» لشادويل بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، وقيادة الفارس دين أونيل.

وقال بيان صحافي: «أقيم الحدث برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة». وتمكّن البطل من حسم لقب السباق ومضاعفة رصيد إنجازاته لأربعة انتصارات من أصل سبع مشاركات، والظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الثامنة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية في ختام الديربي العربي الإنجليزي الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في المملكة المتحدة وأوروبا. وجاء في البيان: «قطع البطل مسافة السباق بزمن 2.19.00 دقيقة». شهد السباق وتوج الفائزين مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري. من جهته، قال فيصل الرحماني: «نفخر بمحطة دونكستر التي تبهرنا في كل عام، وتعكس المكانة الحقيقية للكأس الغالية أمام الحضور الجماهيري الغفير، ما يمثل مكسباً كبيراً للإمارات ورسالتها العالمية».

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