«أصايل» بطلاً لكأس مهرجان منصور بن زايد في «وارجيم»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج الجواد «أصايل» لفيصل جورجي، بطلاً لكأس مهرجان سباقات منصور بن زايد الذي نظمه مضمار وارجيم البلجيكي، أول من أمس، بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي الذي تأسس قبل 175 عاماً، كحدث تاريخي لأول مرة هذا الموسم.

وتُقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وقال بيان صحافي: «يعد كأس المهرجان الغالية البالغة جائزته 20 ألف يورو (قوائم)، لمسافة 2300 متر، أول سباق للخيول العربية الأصيلة يُقام بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي العريق بتاريخه العريض الذي يبلغ 175 عاماً بمملكة بلجيكا».

وقاد الجواد «أصايل» الفارس ألكساندر ييتش بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد، الذي انقض من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب الغالي بفارق نصف طول عن «بيكاسو» بقيادة كوب فاندربيك.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2300 متر في زمن وقدره 2:24:75 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «الزاركا» بقيادة الفارس كوين كليمانس.

من جهة أخرى، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز بري فليبر، عصر اليوم، 14 خيلاً، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية المهرجان العالمي.

وخصص السباق البالغ جائزته 18 ألف يورو، وطوله 2000 متر، للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات «اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون، وقيادة الكساندر جافلان، وينحدر من نسل «المأمون مونلو».

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