إيسيلا: أعيش تجربة جميلة مع بني ياس

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إن دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم يشهد منافسة قوية من الفرق، وإنه يعيش تفاصيل تجربة جميلة مع «السماوي»، مع انطلاقة موسمه الثاني مع الفريق الذي كان قاده في الموسم الماضي للحصول على وصافة الدوري، بعد أن ظل منافساً في اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وأكد إيسيلا في حديثه لبرنامج «أكشن مع وليد» على قناة «إم بي سي أكشن» وجود فرق بين الدوري الإماراتي والسعودي، وقال: «هو أمر طبيعي بكل تأكيد بسبب عدد المحترفين الأجانب في المسابقتين، في موسمي الأول بالسعودية كان فريقي يضم سبعة لاعبين أجانب أما في الإمارات فهناك أربعة أجانب، وهذا يجعل المقارنة بين المسابقتين أمراً غير عادل».

وعلى مدار سنوات ظل فريق بني ياس يطمح باستمرار إلى البحث عن المناطق الدافئة في جدول الترتيب، متجنباً الدخول في حسابات الهبوط كونه تذوق مرارة الابتعاد عن الأضواء أكثر من مرة، لكن منذ وصول المدرب الروماني دانيال إيسيلا (49 عاماً)، انقلبت الأمور رأساً على عقب، إذ خرج الفريق تحت قيادته من منطقة الظل إلى المنافسة في لقب الدوري، والمشاركة المنتظرة في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب الروماني: «اكتسبت تجربة وخبرة كبيرة من الدوري السعودي وحالياً أعيش تجربة جميلة في الإمارات، ففي موسمي الأول مع الفريق قمنا بعمل مميز».

وحول خروجه من الدوري السعودي، قال: «لم أطلب الخروج من الحزم بل كان هناك اتفاق مع إدارة النادي على ذلك، لأن الفريق كان يمر بوقت عصيب حينها، وتقبلت قرار الإدارة بإقالتي، وهذا طبيعي بكرة القدم».

يذكر أن النجاحات التي حققها المدرب إيسيلا في موسمه الأول مع بني ياس فرضت على الإدارة تمديد عقده حتى 2023.

• 2023 ينتهي عقد المدرب الروماني دانيال إيسيلا مع نادي بني ياس.

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