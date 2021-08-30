«إسنشيال كوالتي» بشعار «غودولفين» بطلاً لـ «ترافرس ستيكس» الأميركي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد المهر «إسنشيال كوالتي» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، جدارته كأفضل خيول السنوات الثلاث في السباقات الأميركية، إذ فاز أمس بسباق «ترافرس ستيكس» في نسخته الـ152، الذي جرى على مضمار «سراتوغا» في ولاية نيويورك، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي.

ورفع «إسنشيال كوالتي» رصيده إلى الانتصار الثالث على التوالي في الموسم الحالي، والثامن في مسيرته بعالم سباقات الخيل التي تقتصر على تسع مشاركات، كما أضاف المهر المنحدر من نسل الفحل «ثابت» في «ترافرس ستيكس» اللقب الرابع له في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

واستطاع الفارس لويس سايز، قيادة «إسنشيال كوالتي» لتعويض الانطلاقة من البوابة الثانية، واللحاق سريعاً بوكب الصدارة في المراحل الأولى من السباق، قبل أن يظهر مهر «غودولفين» اندفاعاً قوياً من الجهة الخارجية عند المنعطف الأخير لمضمار «سراتوغا»، والقبض على الصدارة في الـ200 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثانية واحدة و92 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن الجواد الأميركي «ميدنايت بوربون» المملوك لـ«وينشل ثرووبيردز» بإشراف المدرب ستيفين أوسموزين، الذي قاده الفارس ريتشارد سانتانا للمركز الثاني، وذهب المركز الثالث بفارق خمسة أطوال وربع الطول للجواد «ميليز» المملوك لـ«بيتر برانت وروبرت لابينتا» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس فلافين برات. وعلق المدرب براد كوكس، على إنجاز «إسنشيال كوالتي»، قائلاً: «انطلق (اسنشيال كوالتي) بشكل جيد، وكنا نأمل في ألا يتأخر عند الخروج، وأن يحصل على مسار أقصر نسبياً، وأحسن الفارس لويس، التصرف بالطلب مبكراً من الجواد التقدم وتقليص الفارق عن المتصدر (ميدنايت)، وعدم إفساح المجال له بالابتعاد في الصدارة، خصوصاً أن الاستجابة من (إسنشيال كوالتي) والاندفاع القوي كشفا مجدداً عن هويته كجواد عملاق وبطل».

وأضاف في تصريحات صحافية: «شارك (إسنشيال كوالتي) في الكثير من السباقات وأظهر قدراته، وخسارته الوحيدة كانت في (كنتاكي داربي) العام الماضي، جاءت لعدم جهوزيته التامة حينها لذلك السباق، في كبوة بسيطة سرعان ما تخلص منها (إسنشيال كوالتي) بتحقيقه لانتصارات متتالية في هذا الموسم، ونشعر بفخر تجاه ما أنجزه هذا العام، في إضافة إنجازات جديدة لسيرته الذاتية الرائعة».

بدوره قال الفارس لويس ساينز: «إنه لأمر مدهش، هذا فوزي الثاني في سباق (ترافرس)، وأشعر بامتنان كبير بأن أكون في هذا الموضع، واعتبر (إسنشيال كوالتي) أفضل حصان، ويستحق للعام الثاني على التوالي لقب أفضل الجياد الأميركية».

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