متفرقات.. ختام معسكر حكام كرة اليد استعداداً للموسم الجديد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اختتمت لجنة الحكام والقانون في اتحاد كرة اليد، أول من أمس، المعسكر التدريبي، الذي أقيم على مدار يومين بضيافة صالة نادي دبا الحصن، وحضره 27 حكماً ومراقباً فنياً استعداداً للموسم الجديد، الذي يستهل في الثالث من سبتمبر المقبل.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، عبدالسلام المحيربي، عن رضا اللجنة بالمستويين الفني والبدني للحكام خلال فترة المعسكر، وقال في تصريحات صحافية، إن: «المعسكر الإعدادي الذي أقيم بصالة نادي دبا الحصن وحضره 27 حكماً ومراقباً فنياً، لن يكون الأخير لهذا الموسم، حيث أعدت اللجنة أجندة تدريبية مستمرة ومتنوعة بين الندوات والدورات النظرية ومعسكرات التدريب العملية طوال الموسم».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي دبا الحصن، وأخص رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بغداد الدرمكي، على استضافة المعسكر، وتوفير متطلبات النجاح كافة، خصوصاً أن المعسكر يقام قبل أيام من ضربة بداية الموسم الجديد».

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