جائزة الإبداع الرياضي تحثّ الرياضيين الإماراتيين والعرب على التألق في طوكيو

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الرياضيين من أصحاب الهمم بافتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، والمشاركة الدولية الواسعة في هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة الآلاف من الرياضيين من فئة أصحاب الهمم للتنافس في الملاعب والمضامير التي استضافت قبل أيام قليلة منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وحثّت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، في بيان صحافي لها، الرياضيين الإماراتيين والعرب على التألق في منافسات الدورة، ورفع أعلام أوطانهم على منصات الفوز، والعودة بميداليات التفوق، وتحقيق حصيلة قياسية مشابهة لما حقّقه الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو، الذين حصدوا 18 ميدالية متنوعة.

وأضاف البيان أن «الدورات البارالمبية السابقة شهدت إنجازات عديدة للأبطال الإماراتيين والعرب من أصحاب الهمم، إذ يشارك في الدورة البارالمبية الحالية المئات من الرياضيين العرب، من بينهم عدد من الفائزين بفئات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، يتقدمهم الأبطال الإماراتيون، محمد خميس في منافسات رفعات القوة، والرامي عبدالله سلطان العرياني، وبطل ألعاب القوى محمد القايد، الذي حمل علم الدولة في حفل الافتتاح، وأحمد مبارك المطيوعي في منافسات الدراجات الهوائية، والبطل المصري إبراهيم حمدتو، في منافسات كرة الطاولة، وغيرهم».

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن تمديد فترة الترشح للدورة الـ11 حتى منتصف ليلة 15 سبتمبر المقبل، لمنح الرياضيين من أصحاب الإنجازات في دورتي طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية، والألعاب البارالمبية الصيفية، الفرصة للترشح والفوز بالجائزة الكبرى على مستوى قيمة مكافآتها، وعدد فئاتها، سواء الفردية أو الجماعية التي تمنح جوائزها حسب مستوى الإنجاز، أو الفئة المؤسسية التي سيتم اختيار الفائز فيها، حسب محور التنافس، وهو «المبادرات والبرامج والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وأسهمت في مواجهة التحديات العالمية في المجال الرياضي».

• «الدورات البارالمبية السابقة شهدت إنجازات عديدة للأبطال الإماراتيين والعرب من أصحاب الهمم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news