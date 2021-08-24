دوري رجال السلة يقتصر على 6 أندية في الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن قائمة الأندية الستة المشاركة في مسابقات الموسم الجديد لكرة سلة الرجال الذي يستهل الشهر المقبل، وهي: الوحدة وشباب الأهلي والشارقة والبطائح والوصل والنصر، مقارنة بـ 10 أندية شاركت في الموسم الماضي.

وقال المطوع لـ «الإمارات اليوم»، إن: «تقليص عدد أندية الرجال مقارنة بالموسم الماضي، جاء لاعتذار أندية بني ياس والعين والجزيرة عن المشاركة بفرق الصف الأول، واقتصار تواجدها على فرق المراحل السنية، فيما تقدم الظفرة برسالة رسمية تفيد بإلغاء العبة بكافة مراحلها».

وأوضح: «سعى الاتحاد جاهداً ومنذ إسدال الستار عن الموسم الماضي، إلى عقد اجتماعات مع الأندية والمجالس الرياضية، بهدف ضمان استمرارية جميع الأندية في كافة فرق المراحل، إلا أننا في نهاية المطاف نحترم قرارات مجالس إدارات الأندية، فيما يخص بمشاركاتها بالموسم الجديد».

وأضاف: «تدشن»كأس الاتحاد المفتوحة«في الثالث من سبتمبر المقبل، موسم مرحلة الرجال، في بطولة تنشيطية غير مؤهلة إلى الاستحقاقات الخارجية، الأمر الذي سمح بالاستفادة من عودة ظهور فرق الجاليات، بجانب مشاركة فرق الأكاديميات، حيث أن البطولة التي يقتصر المشاركين فيها على فرق الشارقة والبطائح والنصر والوصل وفريقي»بول أبوف آوول«للجاليات، وأكاديمية»جام«، تمثل خير إعداد سوءا للشارقة والبطائح قبيل مشاركتهما في الأندية العربية الأبطال في نسختها الـ 33 التي تستضيفها مدينة الإسكندرية في مصر خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر المقبلين، وحتى للوصل والنصر في استكمال مراحل إعدادهما قبيل ضربة البداية الرسمية لمسابقات الموسم الجديد»كأس نائب رئيس الدولة«التي تستهل بعد أيام من ختام البطولة العربية».

شباب الأهلي والوحدة يغيبان عن كأس الاتحاد المفتوحة

أعلن اتحاد اللعبة مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» لرجال كرة السلة، المقامة خلال الفترة من الثالث حتى 21 سبتمبر المقبل، في غياب لفريقي الأهلي والوحدة عن البطولة التي تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وزعت القرعة الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى النصر والوصل وفريق الجاليات «بول أبوف آوول»، فيما جاءت فرق الشارقة والبطائح وأكاديمية «جام» في المجموعة الثانية.

وقضى نظام البطولة، ومع ختام دورها التمهيدي، بالتأهل المباشر لصاحبي المركزين الأولين في كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق في 18 سبتمبر المقبل، على أن تخوض الفرق التي أنهت التمهيدي بالمركزين الثاني والثالث، دوراً إقصائياً يقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة، يلتقي فيها صاحبا مركز وصافة المجموعتين مع ثالث المجموعة الأخرى، ويتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لأضلاع المربع الذهبي.

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