نادي دبي لسباق الخيل ينظم مزاد كأس دبي العالمي "بريز أب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل ومجموعة "جوفز" العالمية عن تعاونهما لإقامة مزاد كأس دبي العالمي الاستعراضي الأول "بريز أب" لخيول السباق، بمشاركة واسعة من أبرز الملاك والمدربين على مستوى العالم، وذلك خلال أسبوع كأس دبي العالمي أحد أغنى سباقات الخيل في العالم، والمتوقع انعقاده في 24 مارس 2022 على مضمار "ميدان"، الوجهة العالمية التي تجسد نجاحات دبي المستقبلية في مجال سباقات الخيل رفيعة المستوى.

وفي هذه المناسبة رحّب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بجميع المشاركين في المزاد الذي سيقام للمرة الأولى على مضمار ميدان العالمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، معرباً عن شكره وتقديره لملاك الخيول ومدربيها الذين يولون دبي ثقتهم العالية كوجهة عالمية لصناعة سباقات الخيول، قائلاً: نتطلع أن نقدم لهم مزاداً عالمياً راقياً، وتجربة تعكس المكانة الرفيعة التي بلغتها الإمارات في عالم الفروسية.

وأكد الشيخ الراشد بن دلموك: "أن دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، تقف وراء تحول صناعة سباقات ومزادات الخيول في دبي إلى أحدى الرياضات العالمية المستدامة. لافتاً إلى أن المزاد يعكس اهتمام أبناء الإمارات الكبير بثقافتهم وتراثهم الذي يشكل الخيل جزءاً مهماً منه، وخصوصاً الإنتاج المحلي الذي نسعى على الدوام لتحسينه وتطويره، بعد أن أكدت خيول الإمارات مكانتها في ساحة المنافسات المحلية والخارجية". منوهاً بأهمية عودة النشاط إلى رياضة سباقات الخيل رغم كل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، حيث تقود دبي حركة التعافي العالمي على عدة مستويات سياحية واقتصادية وتجارية.

وأوضح الشيخ راشد بن دلموك، "أنه للمرة الأولى على مستوى المنطقة سيتمكن المشترون خلال المزاد من المزايدة على الخيول عبر الشبكة الإلكترونية، ما يساهم في تعزيز علاقة النادي مع كافة الملاك حول العالم، وخلق أرضية شراكة مع أعرق بيوت المزادات العالمية في هذا المجال مما يصب في مصلحة رياضة سباقات الخيل محلياً وعالمياً. لافتاً إلى أن إقامة المزاد خلال أسبوع كأس دبي العالمي سيمثل نقطة التقاء لعدد كبير من الملاك والمربين المتخصصين في سلالات الخيل النقية من أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وآسيا، مما يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية تعزز مكانة هذه الصناعة حول العالم".

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "جوفز" العالمية هنري بيبي، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على اختيارهما لتنظيم المزاد العالمي في دبي، مثنياً على جهود فريق عمل نادي دبي لسباق الخيل، لإنجاح هذا الحدث الكبير الذي يعقد بالتزامن مع فعاليات كأس دبي العالمي الذي يحظى بمتابعة الملايين من عشاق سباقات الخيل حول العالم. مشيراً إلى أن "جوفز" تمتلك سجلاً حافلاً في مجال مزادات الاستعراض (البريز - آب) بأوروبا منذ انطلاقتهم العام 1977 في دونكاستر بإنجلترا، وأثمر المزاد عن تحقيق أول فوز كلاسيكي لخيل يتخرج من هذه المزادات باقتناص المهرة "سبيسيوسا" لقب سباق الـ " 1000 جينيز الإنجليزي" العام 2006.

وسيشهد المزاد عرض ما يقارب الـ 70 خيلاً من عمر السنتين سوف يتم توفيرهم من قبل مجموعة "جوفز " المتخصصة في هذا المجال، حيث تسعى المجموعة إلى فتح منصة جديدة في المنطقة انطلاقاً من مدينة دبي، إذ سيكون المجال مفتوحاً أمام الملاك المحليين والدوليين للمشاركة في هذا الحدث العالمي المرتقب، وستحط الخيول بعمر السنتين المشاركة في المزاد، بدبي قبل 10 أيام من تاريخ تنظيم المزاد، وسيتم إخضاع كافة الخيول لفحص بيطري شامل قبل مغادرتها موطنها لضمان الشفافية الكاملة وإتباع كافة المعايير في هذا المجال، وقبل يوم واحد من المواعد المحدد، ستقوم الخيول الناشئة بالركض والإستعراض في مضمار "ميدان" الرملي حتى يتنسى للملاك الراغبين بإقتنائها رؤية المهارات والقدرات التي تتمتع بها.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح التسجيل للخيول التي سوف تشارك في المزاد بالتزامن مع انتهاء موسم مزادات الخيول الحولية التي سيشرف عليها خبراء المزادات نِك نيوجنت وتوم تافي، اللذان سيقومان أيضاً بالإشراف على مزاد كأس دبي العالمي الاستعراضي الأول.

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