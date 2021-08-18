«قصر الإمارات» ينضم إلى رعاة «رابطة المحترفين» بـ 15 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين وشركة قصر الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين الوطنيتين، لينضم الفندق إلى رعاة الرابطة لمدة سنة واحدة مقابل 15 مليون درهم، في مبادرة جديدة ضمن الجهود الرامية لتطوير كرة القدم الإماراتية.

وقال بيان صحافي: «جرت مراسم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة قصر الإمارات محمد عبدالله الجنيبي، والعضو المنتدب لشركة قصر الإمارات سلطان الحميري، والنائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي.

وعبر عبدالله ناصر الجنيبي، عن فخره بانضمام فندق قصر الإمارات إلى شركاء الرابطة، وقال: «خطوة كبيرة نتطلع لها بتفاؤل كبير، وذلك ليس بوصفه واحداً من المنشآت التي تخطت جوانب الضيافة فقط، وإنما أصبح واحداً من قصص النجاح للمشاريع الإماراتية أيضاً».

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