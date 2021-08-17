«الجزيرة الحمراء» يعود إلى دوري «الأولى» بعد غياب 7 مواسم

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي الجزيرة الحمراء رسمياً عودته إلى المشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى، منهياً بذلك انسحابه من المشاركة في بطولات الهواة التي استمرت سبعة مواسم رياضية، على أن يشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن حميدان الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا إثراء دوري الدرجة الأولى، وقرار العودة ينسجم مع الخطط الرامية لتعزيز دور النادي الذي يستمد رؤيته من استراتيجية طموحة تعزز تطلعات الشباب في الفئات العمرية المختلفة، وتراعي التنوع في الأنشطة الرياضية لتطوير المهارات ورفع مستوى الإمكانات والوصول إلى أفضل المؤشرات التي تطابق المعايير التي يرجوها النادي».

وأشاد بالروح العالية للاعبين في المرحلة الماضية من الإعداد للموسم الجديد والرغبة الكبيرة في تنفيذ التوجيهات الخاصة بالجهاز الفني، الأمر الذي يعكس درجة الإصرار على تأكيد الوجود المشرف لهم في الموسم الجديد خصوصاً أنهم يخوضون المنافسة من دون ضغوط ويتطلعون إلى كل ما يؤدي للظهور الجيد في المنافسة، وتأكيد أهمية الالتزام بعكس القيم الرياضية والمثابرة للوصول إلى الصورة الإيجابية عن النادي وأهدافه المؤسسية.

وقال الزعابي إنه تحدث إلى اللاعبين في أكثر من مناسبة عن أهمية الروح العالية والحرص على تأكيد الأهداف المرتبطة بعودة الفريق الأول للمشاركة في الدوري، لافتاً إلى أن التجاوب من جانبهم كان جيداً للغاية، وهم يدركون أنهم يخوضون المنافسة بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالتطلعات التي تبحث عنها الأندية الأخرى.

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