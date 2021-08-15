9 خيول تتنافس في جولة روسيا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: موسكو ■ وام

تحتضن روسيا اليوم المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وتأكيداً على مكانتها التاريخية وعراقتها العالمية في مسيرة سباقات الخيول العربية الكلاسيكية.

يُقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وحرص الإمارات المتواصل على تشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات العالمية.

ويشهد سباق محطة روسيا تنافس تسعة خيول على لقب الكأس الغالية، في ظل مشاركة نخبة المرابط والإسطبلات الروسية في السباق الذي يُقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 50 ألف يورو.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مطر سهيل اليبهوني: إن «ما تحققه الكأس الغالية بجميع محطاتها، تمثل نموذجاً فذاً لمدى اهتمام الإمارات وقيادتها الرشيدة ونهجها الحكيم برفعة الخيل العربية ودورها الريادي في تقديم أفضل الفرص والدعم، والمساهمات الكبيرة لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية».

من جهته، قال المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني، إن روسيا تمتاز بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي وإسطبلات ومزارع إنتاج الخيول بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل في المهرجانات العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الكأس الغالية ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية.

السباق يُقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف يورو.

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