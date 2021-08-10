أدفوكات يستدعي خمسة مغتربين لأسود الرافدين ليس بينهم اسامة رشيد

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختار مدرب منتخب العراق الهولندي ادفوكات خمسة لاعبين لتمثيل اسود الرافدين في التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2022، تمت دعوتهم للانضمام للمعسكر التدريبي الحالي المقام في اسبانيا وذكرت صحيفة ان سبورت العراقية ان اللاعبين هم كل من جيستن ميرام لاعب ريال سولت ليك الامريكي وجيلوان حمد لاعب اوريبرو. السويدي وربين سولاقا لاعب بوريرام يونايتد التايلندي وفرانس بطرس لاعب فيبورغ الدنماركي و امير العماري لاعب هالمستاد السويدي.

ولم يتم دعوة لاعب خورفكان اسامة رشيد بالرغم من تميزه خلال الفترة المقبلة لسبب يرجح عدم انطلاق الموسم الرسمي وخوضه لمباريات رسمية.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة المغتربين في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي خالد سلمان ان وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال هو من تابع ملف اللاعبين المغتربين مع المدرب ادفوكات لاجل اعادة الافضل منهم للمنتخب العراقي وانهاء التهميش والاقصاء (بحسب تعبيره).

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