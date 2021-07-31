دبي تستضيف النسخة الـ12 لبطولة آسيا والمحيط الهادىء للغولف نوفمبر المقبل

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، عن منح الثقة إلى دبي لاستضافة النسخة الـ 12 لبطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف، خلال الفترة من الثالث وحتى اسادس من نوفمبر المقبل، على أن تقام المنافسات على ملاعب نادي خور دبي لليخوت والغولف. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي: البطولة المخصصة للاعبين الهواة، ستتيح لبطل النسخة 12 التي تستضيفها دبي نوفمبر المقبل، التأهل إلى بطولتي "الماسترز" للأساتذة، والبطولة المفتوحة للاعبين المحترفين، على أن يمنح الوصيف خوض التصفيات النهائية المؤهلة إلى البطولة المفتوحة التي تقام سنوياً في المملكة المتحدة".

وأوضح البيان، أن: بطولة آسيا والمحيط الهادئ، التي تم إلغائها في 2020 جراء تداعيات جائحة "كورونا"، تعود إلى الانطلاق في نوفمبر 2021، في منافسات تحل للمرة الأولى في ضيافة الإمارات، التي لطالما حظي اتحاد اللعبة فيها، بثقة الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ الذي يضم تحت مظلته عضوية 42 دولة". وأضاف: ستنضم البطولة الآسيوية إلى قائمة احداث وبطولات الغولف العالمي الكبرى التي تستضيفها دبي، بحجم بطولات "دبي ديزرت كلاسيك" ضمن الجولة الأوروبية، وبطولة "موانئ دبي العالمية" الجولة الختامية في السباق إلى دبي".

وعبر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، عن سعادته، باستضافة دبي، لبطولة آسيا والمحيط الهادئ، وقال: متحمسون لاستضافة الإمارات لهذا الحدث القاري الضخم الذي يقام للمرة الأولى في ضيافة الدولة، في فرصة استثنائية للاعبين الغولف الهواة والموهبين، للمنافسة على أعلى مستوى، في بطولة تقام بدعم من بطولات الماسترز، والاتحاد الدولي للعبة.

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