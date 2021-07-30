دبي تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في بطولة «فنون قتالية»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تتنافس مجموعة من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، للمرة الأولى في بطولة فنون قتالية، تقام في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة «سوشيال نوك أوت» الأولى من نوعها التي تنظمها شركة «تي كي فايت نايت»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام في قاعة «كوكاكولا أرينا» بسيتي ووك في دبي.

ويعد من أبرز المشاركين في البطولة نجم الـ«يوتيوب» الإماراتي، راشد سيف بالحصا، الذي يحظى بمتابعة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، إذ سيواجه الفلسطيني أنس الشايب، الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون شخص على الـ«يوتيوب»، ويشارك كذلك الـ«يوتيوبر» الأميركي آدم صالح، مع نجم الـ«تيك توك»، الملاكم السوري وليد شاركس، ويلتقي الـ«يوتيوبر» الأميركي، أمير فتوحي، مع الملاكم الأميركي، سليم البحر.

كما يشارك في البطولة مجموعة من مغني الراب، ومن أبرزهم مغني الراب الأميركي جوزيف أنتونيو، المعروف باسم «فات جو»، وكاتب الأغاني والملحن والمغني الهندي جورو رانداوا، والمغني الأميركي يوليوس دوبوز.

ويمكن متابعة منافسات البطولة عبر البث المباشر على موقع «تي كي فايت»، وعلى الحساب الرسمي للبطولة في موقع «يوتيوب». وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن البطولة تعد إضافة جديدة لقائمة الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تقام في دبي على مدار العام، والتي تضم بطولات رياضية تنافسية ومجتمعية، وملتقيات ترسخ مكانة الرياضة في الحياة اليومية، كما تأتي البطولة منسجمة مع الانتشار الكبير لرياضة الملاكمة في الدولة، واستضافة دبي بطولات مختلفة في الملاكمة، والتي كانت أهمها بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات، التي أقيمت في مايو، وحظيت بإشادة من الاتحادين الدولي والآسيوية للملاكمة، كما ستستضيف دبي أيضاً بطولة آسيا للشباب للملاكمة خلال أغسطس.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى توفير كل سبل النجاح للفعاليات الرياضية، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تنظيمها، واستقطاب المشاركين من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في زيادة أعداد الرياضيين، ونمو القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية بشكل عام، ودعم منظمي الفعاليات الرياضية.

من أبرز المشاركين في الحدث:

■ راشد سيف بالحصا.

■ الفلسطيني أنس الشايب.

■ الأميركي آدم صالح.

■ الملاكم السوري وليد شاركس.

■ الأميركي أمير فتوحي.

■ الملاكم الأميركي سليم البحر.

■ مغني الراب الأميركي جوزيف أنتونيو «فات جو».

■ الملحن والمغني الهندي جورو رانداوا.

■ المغني الأميركي يوليوس دوبوز.

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