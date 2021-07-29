إيفان يودع أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في منافسات الجودو

المصدر: أحمد جمال الدين - طوكيو

ودع اليوم إيفان رومانكو لاعب المنتخب الوطني للجودو منافسات وزن تحت 100 كغ بعد خسارته من نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات دور ال 32 بالجودو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو. ولم يتبق للإمارات سوى مشاركة عداء المنتخب الوطني محمد حسن النوبي بالمحفل الأولمبي السبت المقبل.

من جانبه أكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة على أن مشاركة الثنائي فيكتور وإيفان رومانكو لاعبي منتخب الجودو في أولمبياد طوكيو وتأهلهم واعدادهم تم على أفضل وجه ممكن، مشيراً إلى أن أسرة اتحاد الجودو كانت تأمل في تكرار نجاح ريو دي جانيرو عام 2016 من أجل إسعاد قيادة وشعب الإمارات بميدالية ملونة، وهو الأمر الذي سيتم العمل عليه ابتداءً من سبتمبر المقبل وفق خطة الاتحاد الموضوعة للسنوات الثماني القادمة خلال دورتي باريس ولوس أنجلوس.

وقال التميمي في تصريح صحافي: نعتذر لقيادة وشعب الإمارات لعدم تمكنّنا من تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو"، وأضاف "اتحاد الجودو والمصارعة دائما ما يعتبر الإخفاق أكبر حافر ودافع للعمل ومعالجة الأمور السلبية وتعديلها وتعزيز الإيجابيات والمكتسبات في كل محفل.

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